شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: الشعب كان لديه أمل في الفوز ببطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الفنان صلاح عبدالله قصيدة جديدة على الهواء خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، يتحدث فيها عن أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لم تنتهِ بخروج منتخب مصر من البطولة بعد الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء في الدور الـ 16 يوم السبت الماضي.

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وقال «عبدالله»: «البطولة ما خلصتش، البطولة في كل مصر مش مقصورة على المقصورة، البطولة تعني مصر يعني مش بس كورة، يعني لازم الضيوف وكل عيون الكون تشوف مصر في أحلى صورة»، موضحًا أن يوم هزيمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء كانت من أبوخ الليالي في مصر.

وتابع: «كانت ليلة دمها تقيل أوي، كنا في حالة ترقب كلنا وانتظار غير طبيعي من قبل المباراة»، موضحًا أن الشعب المصري كان لديه أمل كبير للغاية من أجل تحقيق البطولة ولكن خاب ظنه بلاعبين لم يقدموا أي مجهود.

وأشار إلى أنه لا يستطيع القول بأن اللاعبين أدوا ما عليهم على أكمل وجه، قائلًا :«محدش عمل اللي عليه، منظر الاستاد كان يفرح من منظر الجمهور كان حاجة فوق الروعة، فين بقى اللعب الحماسي، فين بقى الروح القتالية».