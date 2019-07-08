شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن مد فترة التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ15 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

وأضاف «مجاهد» أن الوزارة تعطي فرصا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كضرورة اجتياز المتقدم اختبارات في اللغتين الإنجليزية والعربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك بالإضافة إلى المقابلة الشخصية والكشف الطبي اللذين سيعقدان بمقر المدرسة المتقدم لها الطالب خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن المدارس التي تم مد فترة التقديم بها كالتالي:

1- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وتتخصص المدرسة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم.

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2- مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتنمية، وتتخصص المدرسة بمجال الصيانة الكهربائية.

3- I – Tech school for Applied Technology، بالشراكة مع شركة IBM ومؤسسة الألفي، وتتخصص المدرسة بمجال تكنولوجيا المعلومات وتعمل هذه المدرسة بنظام P-TECH. المعروف عالمياً.

وأضافت «عز» أنه يتم توفير العديد من المميزات لطلاب تلك المدارس مثل البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

واختتمت «عز» أنه جارٍ الآن العمل على إطلاق مدارس أخرى بمجالات متعددة بمختلف أنحاء مصر لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن ضمن تلك المدارس مدرسة الشهيد محمد عبدالله الكفراوي بمحافظة الشرقية بالشراكة مع مؤسسة آل سويدي للتنمية، والتي ستصبح من أكبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك مدرسة أخرى بمحافظة بورسعيد بالشراكة مع شركة سوموتومو والجايكا.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم وشروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg.

الجدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتعمل تلك المدارس على تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملي من خلال توفير تدريب عملى للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.