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السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من النيجر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى القاهرة قادما من عاصمة النيجر نيامي، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الأفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

وأكد الرئيس السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الأفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الأفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

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وأوضح أن الاتحاد الأفريقي أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وسوف يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.

ودعا السيسي مفوضية الاتحاد الأفريقي وسائر الجهات لمواصلة الحوار البناء، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وناقش رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بهدف تعزيز التجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركية وغيرها.

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