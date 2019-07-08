شكرا لقرائتكم خبر عن شملت 40% من عدد العاملين.. وكيل الأزهر يعتمد أكبر حركة ترقيات للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أكبر حركة ترقيات لمعلمي الأزهرالشريف، حيث شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تتراوح 40% من عدد المعلمين بالعاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتضمن قرار الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم وهي: أن يكون على رأس العمل وإتمام المدة اللازمة للترقية، وهي خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التي حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل المستحقات المالية بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.