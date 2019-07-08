شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الخدمة.. نقل مديري مستشفى جمصة والإدارة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الإثنين، نقل مدير الإدارة الصحية بجمصة ومدير مستشفى جمصة المركزي وإلحاقهما للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، وذلك بعد أيام من معاينة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشافها وجود أجهزة غير مستخدمة وسوء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، الاثنين، شكل المحافظ لجنة من مديرية الصحة لفحص المخالفات التي اكتشفتها معاينة النيابة الإدارية ببلقاس.

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وأشار تقرير لجنة الفحص إلى خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر المركزي ورفض تسليمه للجنة الاستلام، مما تسبب في عدم الاستفادة منه، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض بمستشفى جمصة للبنات.

ونقل محافظ الدقهلية، مدير المستشفى بسبب الإهمال في الإشراف على أقسام المستشفى وعدم أداء مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل، وعدم اتخاذ الإجراءات تجاه مخاطبة الإدارات الفنية بشأن تطوير المشرحة وعدم متابعة تنفيذ عقد توريد الوجبات الجاهزة للمستشفى.

وأمر المحافظ الدقهلية بندب من يلزم لتسيير الأعمال بالإدارة الصحية ومستشفى جمصة لحين الإعلان عن شغل الوظيفتين.