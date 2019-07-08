شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل تعرضك لخطر الاصابة بسكر النوع الثانى أهمها..ارتفاع ضغط الدم والكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع" Diabetes UK"، حوالي 90 % من المصابين بداء السكري يعانون من مرض السكري من النوع 2، قد لا تكون هناك علامات واضحة للإصابة بمرض السكر، وبالتالي قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 سنوات قبل أن تكتشف الاصابة بسكر النوع الثانى.



عوامل الخطر للاصابة بسكر النوع الثانى

لهذا السبب من المهم للغاية معرفة عوامل الخطر...تعرف عليها.. أولا: ارتفاع ضغط الدم ..

أنت أكثر عرضة للخطر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ثانيا: زيادة الوزن..

زيادة الوزن، أو السمنة، تجعلك أكثر عرضه للإصابة بسكر النوع الثانى، خاصة إذا كنت تعانى من سمنة البطن" الكرش ".

ثالثا: التدخين..

يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض صحية أخرى، مثل أمراض القلب والسرطان.

رابعا: قلة الحركة..

إذا كنت تقضي فترات طويلة من الجلوس، (وهذا لا يشمل النوم) ، فهذا يُعرف بنمط الحياة "المستقرة"،حيث ترتبط قلة الحركة بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

من أمثلة السلوكيات المستقرة ما يلي:

* العمل في مكتب لفترات طويلة دون الوقوف،

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* الجلوس أثناء الدراسة في المدرسة، أو المنزل،

* الجلوس أو الاستلقاء أثناء مشاهدة التلفزيون، أو لعب ألعاب الفيديو.

* الجلوس أثناء قيادة السيارة، أو أثناء السفر،

يجب أن تحاول كسر فترات الجلوس قدر الإمكان، عن طريق القيام ببعض الأنشطة الخفيفة، مثل المشي، إذا كنت تجلس على مكتب، أو شاشة طوال اليوم، جرب بعض التمارين..

خامسا : تناول الكحول..

يرتبط شرب الكثير من الكحول بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

كما أن تناول المشروبات الكحولية بكثرة في اليوم، سيزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية أخرى مثل أنواع معينة من السرطان.

سادسا: اضطراب النوم..

إذا كنت تعاني من اضطراب النوم، فقد يرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو النوم لفترة طويلة يرتبط بزيادة خطر الإصابة، يمكن أن تؤثر العديد من الأشياء على كم من الوقت والنوم الجيد.