محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الألفي عن ملابسات العثور على عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة الهرم، أمس الأحد.
البداية تعود إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل غرفة النوم. وانتقلت قوة بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم ومعاونيه النقيب هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين.
معاينة وتحريات المقدم محمد علي وكيل فرقة الهرم توصلت إلى أن الجثة لعامل "48 سنة" يعمل في إصلاح الأجهزة الإلكترونية -خاصة التلفاز- وأنه يعاني من أزمة مالية وتراكم الديون عليه، وحاول التخلص من حياته في وقت سابق إلا أن أسرته أنقذته في اللحظة الأخيرة.
أمس الأحد أغلق العامل باب غرفته من الداخل، وصنع مشنقة بـ"الدولاب" لينهي حياته، وفوجئت أسرته به مشنوقا يرتدي كامل ملابسه، فأبلغوا الشرطة على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر فشل في الأولى فشنق نفسه بالدولاب.. سر انتحار عامل بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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