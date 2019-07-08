"اقتحام الحدود الشرقية واحتجاز عامل على يد عشيقته وزوجها".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

التصريح بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله في أبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله في أبو النمرس، بسبب مروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من ربة منزل يفيد العثور على ابنها مشنوقًا داخل غرفة النوم بمنزلهم في أبو النمرس، ونفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

"صوروه بقميص نوم".. التفاصيل الكاملة لاحتجاز عامل على يد عشيقته وزوجها بكرداسة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التفاصيل الكاملة لواقعة احتجاز عامل وتصويره في أوضاع مُخلة داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ أحد الأشخاص عن تعرضه للاحتجاز على يد مجموعة من الأشخاص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن ربة منزل تدعى "ولاء" في العقد الرابع من العمر، متزوجة منذ سنوات عدة، وتقيم بمفردها بسبب سفر زوجها للعمل في إحدى الدول العربية، وأنها كانت تستغل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في التعرف على الشباب والدخول في علاقة عاطفية مع البعض.

نهاية مؤسفة.. شاب يكتب المشهد الأخير في حياته هرباً من "شبح البطالة"

ضاقت به الأرض بما رحبت وتقطعت به السُبل بحثا عن فرصة عمل تعينه على مواجهة صعاب الحياة، وتوفير نفقاته الشخصية، ليكتب المشهد الأخير في حياته بطريقة مأساوية.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش القطاع، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بمركز أبو النمرس.

الثلاثاء.. استكمال محاكمة 28 متهمًا في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة الغد الثلاثاء، لاستكمال المرافعة.

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هددها بنشر فيديوهات جنسية لهما.. تفاصيل التحقيق مع عامل بتهمة ابتزاز طليقته

كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو، تفاصيل قيام عامل بتهديد طليقته بنشر فيديوهات جنسية لهما أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

وأوضحت التحقيقات أن قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغًا من "م. أ" ربة منزل، تفيد قيام طليقها "أحمد. خ" 35 سنة، بتهديدها بنشر فيديوهات جنسية صورها لهما أثناء الزواج، لمساومتها على التنازل عن قضية نفقة.

ودلت التحريات التي تسلمتها النيابة على صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

نشوب حريق داخل محل بحدائق القبة.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، على حريق نشب داخل محل بمنطقة حدائق القبة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل محل أسفل عقار بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمكنت من اخماد الحريق.

"الجوازات" تواصل تسهيل إجراءاتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من المواطنين، جميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

في 24ساعة.. ضبط 3976 مخالفة مرورية متنوعة و27 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، ومواجهة حوادث المرور.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 3976 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2376 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.