مصر | "عليه ديون".. كواليس انتحار عامل شنقا داخل غرفة نومه بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عليه ديون".. كواليس انتحار عامل شنقا داخل غرفة نومه بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل إنتحار عامل شنقا داخل شقته بمنطقة الهرم، وتبين أنه يعمل في مجال إصلاح التليفونات، وعمره 39 سنة، موضحة إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لأنه عليه مبالغ مالية كثيرة.

وأضافت التحريات إلى أنه حاول الإنتحار قبل سابق، وتم إنقاذه قبل وفاته، مشيره إلى أنه يوم الواقعة، شنق نفسه بدولاب غرفة نومه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بدائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة العامل مشنوقا بدولاب غرفة نومه، وبالسؤال تبين أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.