مصر | يوم دموي بكرداسة.. العشيق بقميص نوم وعامل يغتصب طفلاً.. ومسجل خطر يطعن جاره بسبب ركنة سيارة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم دموي بكرداسة.. العشيق بقميص نوم وعامل يغتصب طفلاً.. ومسجل خطر يطعن جاره بسبب ركنة سيارة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"يوم دموي"، مر على منطقة كرداسة، ولم يدرك الأهالي في يوم من الأيام أن تحدث مثل تلك الجرائم البشعة التي تتنحى فيها الإنسانية، ويتوغل الكره والغضب لقلوب هؤلاء المجرمين، كانت بداية سلسلة الجرائم البشعة التي حدث في يوم واحد بمنطقة كرداسة، بدأت باغتصاب طفل لا يعرف ماذا يحدث في هذا العالم البشع، غير أنه يلهو ويلعب مع الأطفال الذين في أعماره.

"اغتصاب طفل وهتك عرضه"

وجاءت الواقعة، عندما أقدم شاب يدعى "محمود.ا" يبلغ من العمر حوالي 19 عامًا، على هتك عرض طفل ويدعى "سيف" يبلغ من العمر 9 أعوام، بمنطقة كرداسة، ويعمل بائع روبابيكيا.

فيما أمرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، بحبس عامل روبابيكيا يدعى "محمود"، 19 عامًا، المتهم بهتك عرض الطفل "سيف"، 9 أعوام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت النيابة له تهمتي الخطف وهتك العرض .

واستمعت النيابة العامة، بشمال الجيزة، لأقوال المتهم "محمود" يبلغ من العمر 19 عامًا، ويعمل عامل روبابيكيا بمنطقة كرداسة، الذي قام بهتك عرض طفل ويدعى "سيف" 9 أعوام.

وقال في تحقيقات النيابة، أن الطفل "سيف" كنت على معرفة به نتيجة لتواجده دائمًا بالمنطقة التي يعمل بها، وكان دائم اللعب مع "حمار العربة" متابعا: "فاستغليت لعبه وقمت بمحايلته واخذته للمخزن الذي أعمل به، وهتكت عرضه، ولكن نتيجة لصراخه وخوفًا من تواجد الناس، تركته على الفور، واركبته توك توك ليأخذه لمكان بيته".

وكشفت التحقيقات الاولية، أن الطفل "سيف" كان دائم اللعب في هذة المنطقة التي يعمل بها عامل الروبابيكيا، واستغل المتهم أنه طفل صغير وقام بمحايلته بنقود ليأخذه لمكان بعيد ليفعل هذا الجرم، وبعد ان هتك عرضه تركه ليرحل لمكان منزله.

وبداية الواقعة، ببلاغ من والدة الطفل "سيف" لمركز كرداسة، عندما عاد الطفل وهو باكي وملابسه ليست مهندمة، فقام على الفور بإبلاغ والدته بما حدث، وعلى الفور أخذت السيدة ابنها لتقديم البلاغ ضد عامل الروبابيكيا.

علاقات جنسية وتصوير العشيق عاري

كانت بداية الواقعة، عندما كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة احتجاز عامل وتصويره بـ"قميص نوم حريمي"، بمركز كرداسة، وتبين أن المتهمة الرئيسية تدعي "ولاء.م"، ثلاثينية العمر، وكانت تستغل غياب زوجها بعمله باحدي الدول العربية، وكانت تنشئ صداقات مع شباب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كما تبين أنها متزوجة منذ عدة سنوات، وأن المجني عليه غير متزوج.

وأضافت التحريات إلى أن المتهمة استغلت عودة زوجها من السفر، وأخبرته بأنه يوجد شخص يطاردها على الفيسبوك، واتفقت معه على إحتجازه وتصويره مقاطع فاضحة لإبعاده عنها.

وأوضحت التحريات إلى أن زوجها استعان بوالده وشقيقه ونجل عمته، واخر، لتنفيذ خطتهم، ويوم الواقعة استدرجت المتهمة المجنى عليه إلى شقتها، ولدي دخوله فوجئ بـ " 6 رجال" من أقاربها، وتعدوا عليه بالضرب، وإحتجزوه ثم اجبروه على ارتداء" قميص نوم حريمي"، والتوقيع على دفتر ايصالات أمانة "على بياض"، لتهديده بهم.

كانت أقدمت سيدة على خطف عشيقها، بمساعدة 6 من أقاربها، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة، وتصويره مقاطع فيديو فاضحة، لتهديده لها بفضح علاقتهما، وإبلاغ زوجها، بنطاق مركز كرداسة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهمين وأخطر مدير أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من عامل، بقيام سيدة و6 أخرين من أسرتها باحتجازه، وتصويره مقاطع فاضحة، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة"على بياض"، لتهديده لها بفضح علاقتهما.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة البلاغ الوارد، وتوصلت التحريات أن المبلغ على علاقة بسيدة تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منذ عامين، وكانت بينهما محادثات جنسية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة كرداسة من القبض عليهم، وضبط ايصالات الأمانة الموقع عليها المبلغ، كما ضبط الهاتف المحمول الذي يحتوي على تلك الفيديوهات، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

مسجل خطر.. وركنة سيارة خلف طعن شخص لجاره

بدأت الواقعة عندما بدأت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة طعن المجني عليه ويدعى " طارق" من قبل جاره ويدعى "أيمن" بسكينه في بطنه وإصابته بجرح في جبهته، بمنطقة كرداسة.

استمعت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، لأقوال المتهم ويدعى "أيمن" بطعن جاره "طارق" بسكين في بطنة بمنطقة كرداسة، نتيجة لخلافات على ركنة العربية امام المحل الذين يمتلكونه.

وجاءت بالتحقيقات الأولية، أن المتهم "أيمن" مسجل خطر وعليه 36 قضية، ولكن تم براءته من جميع القضايا، وقال في التحقيقات إنه يوم الواقعة سمعت شقيقي يتشاجر مع المجني عليه ويحاول المجني عليه التعدي عليه، وذلك لرفض المجني عليه إزالته عربيته من أمام محل شقيقي فقمت على الفور بسحب سكين من المطبخ لإنقاذ شقيقي، وفي بادئ الامر ضربته بظهر السكين واحدثت له جرح في الجبهة، وأضاف أنه مع شده الخناق لم أشعر بنفسي فطعنته بالسكين في بطنه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم "أيمن" قام بضرب المجني عليه بسكينه، نتيجة لوقوع خناقة بين المجني عليه وشقيق المتهم، بسبب ركنة العربية أمام المحل، وعلى الفور قام المتهم بسحب سكينه من المطبخ عندما سمع خناق المجني عليه مع شقيقه، وفي بادئ الأمر قام بضرب السكين على رأس المجني عليه فأحدث له إصابته، ومع شدة الخناقة، طعنه بالسكين في بطنه.

بداية الواقعة، عندما قام المتهم ويدعى "أيمن" بالتعدى على جاره المجني عليه"طارق" واصابته بجرح في الجبهة وطعنه بسكينه في بطنه، وعلي الفور تم نقل المجني عليه للمستشفى المحيطة بمنطقة كرداسة، وانتقلت النيابة لسماع أقوال المجني عليه

"جرعة زائدة وراء وفاة شاب"

بدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في التحقيق حول وفاة شخص يبلغ من العمر 22 عامًا، داخل شقته بمنطقة كرداسة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة حول العثور على جثة شاب عشريني داخل شقته بمنطقة كرداسة، وتبين أن الشاب العشريني توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات.

وتوصلت التحريات الأولية، أن الشاب العشريني لديه آثار حقن مخدرات في ذراعيه وكشفت التحقيقات الاولية، أن والد الشاب العشريني، استيقظ مبكرًا ووجد نجله جثة هامدة بداخل الشقة.

وبداية الواقعة، عندما قدم بلاغ من والد الشاب العشريني لمركز كرداسة، بوفاة نجله داخل شقته، وعلى الفور انتقلت المباحث وفريق من النيابة لموقع الجريمة، للمعاينة.