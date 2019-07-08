مصر | "ركنة سيارة" تتسبب في طعن شخص لجاره بـ"سكين" بكرداسة.. والنيابة تبدأ التحقيق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم "أيمن" قام بضرب المجني عليه بسكينه، نتيجة لوقوع خناقة بين المجني عليه وشقيق المتهم، بسبب ركنة العربية أمام المحل، وعلى الفور قام المتهم بسحب سكين من المطبخ عندما سمع خناق المجني عليه مع شقيقه، وفي بادئ الأمر قام بضرب السكين على رأس المجني عليه فأحدث له إصابته، ومع شدة الخناقة، طعنه بالسكين في بطنه.

وتعود بداية الواقعة، عندما قام المتهم ويدعى "أيمن" بالتعدي على جاره المجني عليه "طارق" وإصابته بجرح في الجبهة وطعنه بسكينه في بطنه، وعلى الفور تم نقل المجني عليه للمستشفى المحيطة بمنطقة كرداسة، وانتقلت النيابة لسماع أقوال المجني عليه.