أخبار مصر | الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من النيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة قادما من عاصمة النيجر نيامي، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الأفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

وأكد الرئيس السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الأفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الأفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وسوف يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.