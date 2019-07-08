أخبار مصر | برلماني: القمة الأفريقية الاستثنائية تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بحلول 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: القمة الأفريقية الاستثنائية تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بحلول 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن القمة الأفريقية الاستثنائية الـ 23 التى تستضيفها عاصمة النيجر نيامى، بأنها نقطة هامة ومحورية فى الاقتصاد بالقارة السمراء، وخاصا عقب إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأضاف "هيكل"، أن من أهم النتائج التي ستجنيها القارة من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، هو ظهور أكبر سوق تجارى فى العالم، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، بجانب تحقق المزيد من التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة التكامل الصناعى بين دول القارة والذي يحتاج إلى المزيد من التعاون فى مختلف الأصعدة، مشيرًا إلي أن القمة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بحوالي 60%، بحلول عام 2022.