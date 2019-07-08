أخبار مصر | "صوت الشعب" يكلف أمناء المحافظات بالنزول إلى الشارع لرصد شكاوى المواطنين ضد السائقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت الشعب" يكلف أمناء المحافظات بالنزول إلى الشارع لرصد شكاوى المواطنين ضد السائقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم طوالة مساعد رئيس حزب صوت الشعب ورئيس اللجنة الاستشارية إن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب كلف أمناء المحافظات بالنزول إلى الشارع وتشكيل فرق من أعضاء الحزب في كل محافظة لرصد شكاوى المواطنين ضد السائقين الذين يستغلون تحريك المواد البترولية في رفع أجرة ركوب وسائل المواصلات المختلفة أكثر من التعريفة المقررة والمعلن عنها داخل المواقف وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أهالينا وعدم استغلال البسطاء ومساعدة الأجهزة التنفيذية في كشف معدومي الضمير.

قال هيثم طوالة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقها رئيس الحزب تحت شعار "صوت الشعب،، معاك" هي واجب وطني نابع من مبادئ وقيم الحزب التي نشأ عليها ويجب على كل مواطن التفاعل مع كافة الأجهزة من خلال الإبلاغ عن الذين يستغلون الركاب لتحقيق مكاسب غير مشروعة من استنزاف محدودي الدخل.

أوضح مساعد رئيس الحزب إلى أن أمناء المحافظات والفرق المشكلة سيقومون عقب رصد الشكاوى بالتواصل الفوري على الأرقام المعلنة داخل المواقف مع كافة المسئولين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وهذا عهدنا مع رجل الشارع أن نكون همزة الوصل بينة وبين المسئول