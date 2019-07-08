أخبار مصر | "الصيادلة" تعلن عن بدء الحجز في قرعة الحج المجانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تعلن عن بدء الحجز في قرعة الحج المجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن البدء في حجز تأشيرات الحج المجانية المخصصة للنقابة هذا العام من قبل وزارة الصحة وعددها أربعة تأشيرات.

علي أن تجري قرعة العلنية يوم الاثنين 15 يوليو الجاري الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة لاختيار الفائزين وذلك وفقا للشروط الآتية:

التقديم من يوم الثلاثاء 9 يوليو حتى يوم الاثنين 15يوليو الساعة 12 ظهرا.

وعن الأوراق المطلوبة للحج:

1- حضور الصيدلي يوم إجراء القرعة شرط للدخول في القرعة

2- طلب التقدم للقرعة

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3- جواز سفر ساري لمدة سنة على الأقل

4- عدد 6 صورة خلفية بيضاء 4×6

5- شهادة صحية من مكتب صحة مرفق بها إيصال السداد.

6- تقرير طبي خاص بالحج من مستشفى حكومي.

7- صورة كارنيه النقابة

8- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

على أن تسلم الأوراق بالنقابة العامة في مواعيد العمل الرسمية.