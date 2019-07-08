أخبار مصر | وزارة الرياضة تواصل اختبار الموهوبين بمشروع "Top Talents" للسفر إلى هولندا سبتمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تواصل اختبار الموهوبين بمشروع "Top Talents" للسفر إلى هولندا سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء اختبارات مواليد 2001، 2002، 2003 بالمرحلة الثانية من المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم "Top Talents"، اليوم الأثنين عقب الانتهاء من اختبارات المواليد من 2004 إلى 2010 الأحد الماضي، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركة "أفريكانو سيمو سبورت" المصرية الهولندية، بمركز شباب الساحل.

تقام تصفيات اليوم الأول للموهوبين مواليد (2001، 2002، 2003) لمحافظات "البحيرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، السويس، دمياط، الإسكندرية "، فيما تقام تصفيات اليوم الثاني لمحافظات "الإسماعيلية، الدقهلية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، المنوفية"،

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وتقام تصفيات اليوم الثالث لمحافظات "المنيا، أسوان، سوهاج، مرسي مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، قنا، القاهرة، الجيزة، الأقصر".

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة، منهم 30 لاعب في الفئة العمرية من 16 إلى 18 سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019، وتسويقهم على مستوى عالمي لتحقيق حلم الاحتراف لديهم، 10 لاعبين للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة لقضاء فترة معايشه كاملة مع فرق أوروبية في نفس الفئة العمرية على نفقة الشركة.

جدير بالذكر أن تصفيات المرحلة الثانية للموهوبين للمواليد من (2004: 2010) أقيمت يوم الخميس الماضي على مدار ثلاثة أيام لنفس المحافظات التي شاركت في مواليد (2001، 2002، 2003) وبنفس الترتيب.