أخبار مصر | مدبولي يُتابع مع وزيرة الصحة المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يُتابع مع وزيرة الصحة المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشغيل عددٍ من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وسير العمل بالمرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والتعرف على أية عقبات في هذه المرحلة للعمل على حلها بشكل فوري.

وفي بداية اللقاء، نوّه رئيس الوزراء إلى أنه تم توجيه وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ بتوفير التمويل المطلوب للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات "البلازما"، لضمان استمرار أعمال التطوير الجارية بمراكز تجميع البلازما والتي ستدخل ضمن هذا المشروع القومي لتتناسب مع معايير الجودة، والمواصفات القياسية العالمية، وبما يسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويد مراكز تجميع البلازما بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.

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وفي بداية حديثها عن المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أشارت وزيرة الصحة إلى أن هذه المرحلة تسير بشكل مُبشر للغاية، وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين على التسجيل، مضيفة أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة على الهاتف المحمول إلى مواطني محافظة بورسعيد تتضمن معلومتين : الأولى تُخبر المواطن عن طريقة اشتراكه في منظومة التأمين الصحي الشامل ، والثانية توضح له كيفية الإحالة إلى المستشفيات المتاحة في إطار البرنامج وطريقة حصوله على الخدمة.

كما تطرّقت الدكتورة هالة زايد إلى ملف العلاج من فيروس "سي" ، حيث أشارت إلى أن نحو مليون و 50 ألف مواطن يتلقون العلاج المجانيّ من وزارة الصحة، وسيتم منح كل من يتعافى منهم " كارت التعافي" الموثق والمعتمد من الوزارة، وسيكون على كل من تم علاجه سواء من جانب وزارة الصحة أو عن طريق العلاج في مؤسسات خاصة أن يتوجه للجهات التابعة للوزارة للحصول على الكارت الذي سيكون بمثابة وثيقة مهمة للغاية لكل من تلقى العلاج.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد لما تم اتخاذه من إجراءات في البرنامج التجريبي للكشف عن صحة المرأة، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه تم الكشف عن 135 ألف حالة أول خمسة أيام من عمل البرنامج، كما أنه تجرى الاستعدادات حالياً للإطلاق الرسمي للبرنامج في أواخر الأسبوع المقبل.