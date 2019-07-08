أخبار مصر | "البيطريين" تطالب بوقف قرار تواجد الأطباء بالكمائن الحدودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تطالب بوقف قرار تواجد الأطباء بالكمائن الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور علي سعد على عضو المجلس، وبحضور الدكتور خالد العامرى، النقيب العام، اجتماعها الأول، لمناقشة الأوضاع المتردية للأطباء البيطريين، والظروف الصعبة وغير الآدمية التى يعيشون فيها يوميا بحملات التحصين، والعواقب الوخيمة التى ستنتج عن القرارات العشوائية الصادرة بشأن تواجد الأطباء البيطريين فى الكمائن الحدودية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن ذلك يأتي إنطلاقا من كونها المنوط بها وفقاً للقانون 48 لسنة 1969، المحافظة على الثروة الحيوانية و تنظيم وسائل النهوض بها، وزيادة كفايتها الانتاجية والاشتراك في دراسة خطط و مشروعات التنمية ومشاكل الثروة الحيوانية، والعمل علي وضع حلول مناسبة لها، مشيرة إلى أنها من هذا المنطلق، وحفاظاً علي كرامة الأطباء البيطريين لاستحالة عملية تحصين المواشى أعلى السيارات داخل الكمين، وعدم توفير آلية لتنفيذ مهامه، فإنها تطالب بوقف العمل بقرار تواجد الأطباء البيطريين بالكمائن.

واقترحت النقابة وضع حل بديل لهذا القرار، إلا وهو استخراج تصاريح لنقل الحيوانات بين المحافظات بمعرفة المديريات والإدارات التابعة لها، وإنشاء لجان بالأسواق للتحصين والتسجيل، والذى يتم في حالة ثبوت عدم تحصين تلك الحيوانات، مطالبة بصرف بدل مخاطر فى لجان التحصين للأطباء البيطريين لما يتعرضون له من مخاطر بقرار من رئيس الوزراء .

وأصدرت اللجنة، فى نهاية الاجتماع، 10 توصيات خاصة بالقرار، هم:

1 – المطالبة بإستخدام طرق علمية ورسم خريطة وبائية، للتأكد من تحقيق نتائج إيجابية للتحصينات.

2 – المطالبة بوجود زناقات بمقرات التحصين و الوحدات البيطرية لمساعدة الأطباء البيطريين في حملات التحصين و الحفاظ علي سلامة الأطباء و التأكد من تحقيق النتائج المأمولة من التحصين .

3 – المطالبة بتعيين أطباء بيطريين و عمالة مساعدة لسد العجز الواضح في مجال الطب البيطري .

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4 – المطالبة بمعاينة اللقاحات بعد كل حملة تحصين مع سحب عينات دم من الحيوانات التي تم تحصينها لتقييم اللقاحات المستخدمة و مدي تأثيرها علي الجهاز المناعي للحيوانات .

5 – المطالبة بتوفير وسائل انتقال مناسبة للأطباء البيطريين لمقرات التحصين .

6 – المطالبة بإستخراج تصاريح نقل للحيوانات بمعرفة مديريات الطب البيطري بكل محافظة و الإدارات التابعة لها حيث تقوم بتحصين الحيوانات و الترقيم وإستخراج بطاقة لكل حيوان مع إصدار تصريح للنقل بين المحافظات شاملاً رقم بطاقة الحيوان و رقم كل حيوان و رقم السيارة التي تنقل الحيوانات على أن يقوم بهذه المهمة بالكمين موظف من الوحدة المحلية أو أفراد الشرطة لمنع مرور السيارات المخالفة .

7 - المطالبة بتواجد لجنة من الأطباء البيطريين بالأسواق .

8 – المطالبة بوقف القرار الصادر بشأن تواجد الأطباء البيطريين بالكمائن الحدودية بين المحافظات للحفاظ علي سلامة و هيبة الطبيب البيطري حيث ان القرار غير مدروس جيداً و لا توجد آلية لتنفيذه .

9 – المطالبة بفصل حملات التحصين عن حملات التسجيل و الترقيم .

10 - تشكيل وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين لتحديد موعد لمقابلة معالي وزير الزراعة لتوضيح رؤية النقابة العامة و تقديم الحلول المناسبة بشأن مشاكل حملات التحصينات و الأضرار الواقعة علي الأطباء البيطريين العاملية بالثروة الحيوانية و كذلك الحد من نقل الحيوانات بين المحافظات .