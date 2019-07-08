أخبار مصر | العاملون بالشباب والرياضة بالأقصر يزورون مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج السرطان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالشباب والرياضة بالأقصر يزورون مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج السرطان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم الاثنين، وفدا من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بزيارة مستشفي شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة لعلاج مرضي السرطان بالمجان، بمشاركة حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة، صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، محمود فؤاد المدير التنفيذي للمؤسسة.

خلال الزيارة تفقد الوفد تجهيزات مبنى المرحلة الثالثة وهو مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق ويضم أقساما لعلاج أورام الأطفال، والطوارئ وملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية وعيادات خارجية متخصصة، بالإضافة إلى زيادة عدد أسر المرضي بالعيادات والعلاج الطبيعي، ومعهد للتمريض ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية.

ويوجد به قسم أشعة رنين مغناطيسي، ومقطعية أشعة ديجيتال، أجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.

جاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لمديريات الشباب والرياضه علي مستوي الجمهورية،تعزير البرامج المجتمعية في جميع المجالات، توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتطوير إستراتيجية بناء الإنسان.