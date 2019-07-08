شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع «نقابة المحامين» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المحامين، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

كانت الجلسة شهدت خلافات واعتراضات حادة على أكثر من مادة من مواد مشروع القانون، ولم يحسم المجلس أمر المادة 135 مكرراً الخاصة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة في حالة صدور حكم ببطلان تشكيل المجلس القائم، إلا أنه اضطر للتصويت على النص، كما جاء في مقترح مقدم مشروع القانون، ووعد بإعادة مناقشته بعد إعادته من مجلس الدولة.