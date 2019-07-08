شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر لمحافظ السويس: مصر حققت نجاحًا باهرًا في تنظيم بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الاثنين، السفير نزير العرباوي سفير دولة الجزائر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لاستقبال السويس لبعثة منتخب الجزائر والذي سوف يؤدي مباراته يوم الخميس القادم في الدور الثمانية على استاد السويس.

وخلال الاستقبال أكد سفير الجزائر أن مصر حققت نجاحا باهرا في تنظيم بطولة أفريقيا 2019 والافتتاح الذي أبهر العالم كله، مؤكدا أن مصر مؤهلة لتنظيم استحقاقات رياضية عالمية وقادرة أيضا على تنظيم كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أنه تم تنسيق كافة الترتيبات لاستقبال بعثة المنتخب الجزائري.

وأكد محافظ السويس أن المحافظة ستوفر كافة الاحتياجات اللازمة للمنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن مواطني السويس على استعداد لدعم وتشجيع منتخب الجزائر الشقيق.