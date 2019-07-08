شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية في دار القضاء لتهنئة رئيس محكمة النقض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عبدالله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح الاثنين، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة اختياره من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين.

والمستشار عبدالله أمين محمود عصر من مواليد7/8/1950 وهو حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ بتقدير جيد جدًا- وعين معاونًا للنيابة في ديسمبر من نفس العام- وتدرج في وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية في 1/10/1981 ثم رئيسًا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محاميًا عامًا بالنيابة العامة ۱۹۹۰ .

ورشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبًا لها عام 1996، وندب للعمل رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام ۲۰۱۰ حتى تاريخه بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، ثم تم ندبه عضوًا بمجلس كلية الحقوق- جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائبًا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض.