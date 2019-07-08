شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: خطة للتحول للدعم النقدى المشروط.. ولن نترك غير مستحق بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت مسئولو وزارة التموين، بعدم مزاحمة الأغنياء للفقراء فى الحصول على الدعم، مضيفين: "والله ما هاسيب واحد غير مستحق للدعم موجود فى قاعدة بيانات المستفيدين من التموين".

وأوضحت الوزارة، أن نظام الدعم العينى الحالى ليس على قدر كاف من الكفاءة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لا يُمكن تطبيق الدعم النقدى المشروط فى التوقيت الحالى، لافتا إلى وجود خطة للتحول للدعم النقدى المشروط.

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وأضافت الوزارة، أن خطورة الدعم العينى تتمثل فى أن كفاءته ضعيفة لأنه يقوم على دعم مدخلات وليس المنتج النهائى، ما يسبب مشكلة اقتصادية حقيقة، أما الدعم النقدى المشروط فهو يراعى معدلات التضخم لأن المواطن سيحصل على نقود، لافتا إلى أنه تم القضاء على تهريب السلع التموينية بالسوق السوداء بعد توحيد الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام عدد من بقالى التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهريًا.