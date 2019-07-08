شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنجح فى إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحى ‪MY OXYGEN على إحدى جزر البحر الأحمر ، ويحمل عدد (8) راكب مصرى بالإضافة إلى طاقم اللنش المكون من (3) أفراد، وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ. ‫ونجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاءهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات البحرية تنجح فى إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.