شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى: قطر مهدت لزيارة تميم بحملة دعائية وملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع "ذا دايلى بيست"، الأمريكى ما وصفه بخطة قطر التى تتكلف ملايين الدولارات من أجل استعادة أصدقائها فى واشنطن، وذلك بعد عامين من الموقف الصارم الذى تبناه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء الإمارة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

وقال الموقع فى تقرير له اليوم، الاثنين، إن ممثلى قطر أمضوا أسابيع فى واشنطن ونيويورك، يمهدون لزيارة تميم للعاصمة الأمريكية المتوقعة غدا، الثلاثاء.

ولفت التقرير إلى قطر قامت، خلال الأشهر الستة الأخيرة تحديدان بنشر مسئولين فى العالم كجزء من حملة دعائية من أجل تشكيل صورة جديدة ترمز على تأكيد ما تقول إنه قوتها الاقتصادية وقيمتها من الناحية الإستراتجية جغرافيا، حسبما قال مسئولان أمريكيان وثلاثة أفراد على صلة بجهود قطر. ومنذ بداية عام 2017، أنفقت قطر 24 مليون دولار على الأقل على جهود اللوبى فى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر مركز السياسيات الاستجابية.

ونقل "دايلى بيست" عن حسين عبيش، الباحث بمركز دول الخليج العربى فى واشنطن قوله إن قطر تظل معزولة تماما فى منطقة الخليج العربى حتى الآن. وقد وجدوا مجموعة من الحلول العملية التى تستطيع البلاد أن تتحملها مع بعض التكاليف. لكن إلى أن يتغير شىء أكبر، مثل حدوث الصراع مع إيران أو اضطرابات إقليمية أخرى، أو أن تكون هناك سياسة أمريكية جديدة، ستستمر العزلة.