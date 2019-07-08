شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: حذف العدادات الكودية والممارسة من معيار الكهرباء بتحديد مستحقى الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين، إنه تم حذف استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية (مُسبقة الدفع) وأسلوب الممارسة من معايير تحديد مستحقى الدعم بعد ما كشفت عنه الممارسة الفعلية من مشكلات فى هذا المعيار.

وأضاف الوزارة، أن كل من تظلم من وقف بطاقته التموينية تم تشغيلها مرة أخرى ومن لم يتظلم تم وقف بطاقته، مؤكدا أن باب التظلم مفتوح حتى الآن، لافتة إلى وجود ظاهرة أخرى فى الأرياف وهى وجود أكثر من عداد كهرباء فى نفس المنزل باسم شخص واحد، لافتا إلى أن هناك حالات تمت قبول التظلمات.

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ولفتت الوزارة، إلى أن وجود مثل هذه الحالات لا يعنى أن يتم إلغاء هذا المعيار، موضحة أن استهلاك الكهرباء هو أحد المعايير الجيدة فى تحديد مستحقى الدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام عدد من بقالى التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهريًا.