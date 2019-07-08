شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. التموين: سحب تراخيص مستودعات البوتاجاز المتلاعبة بأسعار الأسطوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة التموين تؤكد: سحب تراخيص مستودعات البوتاجاز المتلاعبة فى أسعار الأسطوانات.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة، لافتة إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.

أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، بأن المُشرع منح الحق للمستهلك خلال 14 يوما من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية الطعن الذى تقدم به مهاجر مغربى ضد قرار صادر عن مكتب المديرية العامة للسجلات المدنية بحرمانه من الحصول على الجنسية بسبب "عدم اندماجه بالشكل الكامل فى المجتمع الأيبيرى".

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجارى، موضحة أنه سيتم تطعيم كافة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات فى جميع المحافظات، مشيرة إلى أن أبناء المحافظات الحدودية سيتم تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

أعلن محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة كوت ديفوار التي تنطلق بعد قليل بملعب "السويس"، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسى 2018/2019

خصصت المبادرة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثرى موقعا الكترونيا يضم كافة المعلومات عن المبادرة وأماكن الحصول على الخدمة ومراكز العلاج.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على شروط القيد بالجدول العام بالنقابة فى تعديل قانون المحاماة والتى تحرم طلاب التعليم المفتوح من القيد حيث اشترط التعديل أن يكون بالنسبة للحامى المصرى متمعتا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وان يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر.

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أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبى، فى تصريح خاص لـ الخليج 365، أن لمصر مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، وتجمع البلدين علاقات أخوية راسخة، بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، فهى علاقة تتمتع بخصوصية دعمها سجل حافل بالمواقف التاريخية التي تعكس احتراما متبادلا بين البلدين، وضع أسس تلك العلاقة المميزة الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات الحديثة، وتستمر عليها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.

أجرى "سوبر كورة" حوارًا خاصًا مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، الذي ارتبط اسمه بحقبة عامرة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية أيضًا، لم يكن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه مجرد مدير فني حصد عدة بطولات متنوعة ذخر بها دولاب الشياطين الحمر ولكنه بات أسطورة من أساطير النادي الأهلي بصوت وصورة غير قابلة للخدش.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نشاطه اليوم خلال زيارته لنيامى فى عاصمة النيجر، لرئاسة الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة التنسيقية التى تعد الأولى بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية تحت رئاسة مصرية، وذلك بغرض إطلاق مرحلة جديدة من تكامل الأدوار وتنسيق الجهود فى إدارك المزيد من اندماج الإقليمى والتكامل القارى.

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن خطاب حقوق الإنسان لا يجب أن يستخدم لأغراض "شريرة"، متهما المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالابتعاد عن مهمتها الأصلية.

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستودعات البوتاجاز من بيع الأسطوانات بأزيد من السعر المقرر، حيث تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على منافذ توزيع الأسطوانات فى المحافظات المختلفة وتحرير محاضر ضد اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار حيث تصل العقوبات إلى إلغاء تراخيص المستودعات المخالفة.

تشهد كندا أكتوبر المقبل موسما غير مسبوق للانتخابات الفيدرالية التى يتوقع مراقبون عودة حزب المحافظين فيها للقيادة على حساب الحزب الليبرالى الذى واجه ضربة موجعة فى الأشهر الأخيرة الماضية، بسبب فضيحة فساد لاحقت رئيس الوزراء الليبرالى جاستين ترودو.

وصلت إيرادات فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، اليوم الاثنين، إلي رقم قياسي وأصبح الأعلي ايرادا فى تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت الايرادات فى شباك تذاكر منذ طرحه في موسم عيد الفطر الماضي إلى 67.717.382 ليتخطى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى بفارق 500 ألف جنيه، حيث حقق "البدلة" إيرادات 67 مليونا و 280 ألف جنيه فى موسم عيد الأضحى من العام الماضى.

كشف ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، موقف ناديه من التعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.