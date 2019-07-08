غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح قاعة الإطلاع الرئيسية بالهيئة العامة لدار الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة غدًا الثلاثاء، قاعة الإطلاع الرئيسية والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وقالت عبد الدايم - في تصريح اليوم الاثنين: "إن الأحداث الثقافية المصرية تتوالى بنجاح على جميع الأصعدة؛ لتؤكد ريادة أقدم حضارات التاريخ"، مضيفة أن هيئة دار الكتب تعد من أعرق المكتبات الوطنية في العالم، حيث تضم ثروات وكنوز التراث القومي النادر باعتبارها جزءًا من هوية الوطن.

وأضافت أن افتتاح قاعة الإطلاع الرئيسية بالهيئة يأتي بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث للقاعة منذ تأسيسها عام 1987، وشمل كافة النواحي اللوجستية، إلى جانب تزويدها بعدد من أجهزة الحاسب الآلي؛ لتعزيز الوعي الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي.. موضحة أن تدشين الموقع الإلكتروني جاء ليلاحق القفزات التكنولوجية في مجال المعرفة والمعلومات.

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من جهته.. قال الدكتور هشام عزمي رئيس الهيئة دار الكتب: "إن القاعة تقدم خدماتها مجانًا، حيث يمكن للقراء الإطلاع على الكتب المطبوعة والوسائط المتعددة والإصدارات المرقمنة وتتسع لـ230 مستفيدًا، كما تم تحديث المحتوى المعرفي للمكتبة الملحقة بها لتشمل 3 أقسام رئيسية: الأول لمجموعة نوبل والتي تضم كل ما كتب عن المصريين الحاصلين على الجائزة العالمية من بينهم الأديب نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل.

وأضاف عزمي: "أن المكتبة تحتوي أيضًا على بعض مؤلفات الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية منهم الدكتور بطرس غالي، وتوفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس، أما القسم الثاني يحتوي على أحدث الإصدارات بمختلف مجالات المعرفة، وتم تخصيص الثالث لمؤلفات تتناول موضوعات الساعة التي تهم القارئ العادي والمتخصص".

وأوضح أن الموقع الجديد على شبكة الإنترنت تم ربطه بالفهرس الإلكتروني للدار، واستحداث عدد من الخدمات منها الشراء الإلكتروني للإصدارات المتاحة.