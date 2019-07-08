غدًا.. وزير الشباب يفتتح ملتقى الإعلاميات الرياضيات العرب بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:

تشهد نقابة الصحفيين فى الثانية عشر من ظهر غدٍ الثلاثاء، افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات العرب، والذى ينظمه الاتحاد العربى للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث يقام المؤتمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يوليو، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد جميل عبدالقادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إقامة عدة ندوات وورش العمل حيث يشهد اليوم الأول، ندوة عن الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى بحضور أسامة الشيخ الصحفى والإعلامى الرياضى ومحمد عفيفى رئيس قناة النيل للرياضة والدكتور/ تركي العواد الإعلامى الرياضى السعودي الكبير بقناة العربية.

يدير الندوة الإعلامية الرياضية/ نيرمين سامى (قناة العربية)، ثم يعقبها ورشة عمل بعنوان (صحافة التليفزيون) للمحاضرة الإعلامية/ ديما السايح (قناة العربية) ثم ورشة أخرى بعنوان (الصحافة الرقمية) المحاضر الدكتور/ خالد زكى كلية الإعلام جامعة القاهرة ، وفى آخر اليوم ندوة عن الاتجاهات الحديثة فى الصحافة الرياضية خلال تغطية البطولات الكبرى بحضور الدكتور / حمدى حسن كلية أستاذ الإعلام فى جامعة مصر الدولية وفتحى سند الناقد الرياضى الكبير والدكتور / ياسر أيوب الناقد الرياضى الكبير.. ويدير الندوة عصام شلتوت الناقد الرياضى.

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أما اليوم الثاني (الأربعاء) فيبدأ بورشة عمل بعنوان (صحافة الإذاعة ) المحاضرة الدكتورة نادية النشار دكتوراه فى الإعلام ومذيعة بالشباب والرياضة، ثم ندوة عن الاتجاهات الحديثة فى الإذاعات الرياضية لمواكبة الأحداث الكبرى بحضور نجلاء عبد البر رئيس إذاعة الشباب والرياضة وسهام العيادي رئيس القسم الرياضي بالإذاعة التونسية وعادل العلوي نائب رئيس قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية المغربية.. ويدير الندوة الصحفي جلول التويجر (المغرب).

ويعقبها ورشة عمل بعنوان صحافة الموبايل المحاضر أسامة الديب مدير تحرير الملتيميديا بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ثم ندوة عن تطور الصحافة الرياضية بحضور الدكتورة هويدا مصطفى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة و رجاء السعداني (تونس) وعادل الزهرانى (السعودية) ويدير الندوة الزميلة ميرفت حسنين، ويشهد آخر اليوم إعلان توصيات المؤتمر وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يحمل عنوان: "الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية.. ومهارات تغطية البطولات الكبرى" ، ويأتي فى إطار حرص الاتحاد العربي على إيلاء عنايته واهتمامه بتعزيز الجوانب المهنية في مسيرة الزميلات والزملاء في الإعلام الرياضي.