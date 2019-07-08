وزير الأوقاف: دور أئمة الوزارة تجفيف منابع الفكر المتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف، دور دعاة وأئمة الوزارة المستنيرين في إعمار الدنيا بالدين، قائلاً: "الدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، والعمل على تجفيف منابع الفكر المتطرف، وبيان عظمة الأديان ورسالتها السمحة، و تحرير العقول المختطفة من الجمود والجحود والأفكار الهدامة والمتطرفة، وكذلك استرداد الخطاب الديني من الجهلاء والمنتفعين وغير المهتمين والمتاجرين بالدِين".

وأضاف وزير الأوقاف - في رسالته اليوم الاثنين للدعاة - إن دورنا عدم السماح للفكر المتطرف أن يخترق أوطاننا مرة أخرى أو أن يتغلغل في أي مكان من العالم ،وعلينا أن نطارد هذا الفكر الظلامي ونحاصره أينما وجد وأينما كان، وأن نكون على قلب رجل واحد، فنميل عليه ميلة واحدة ، لا أن نبقى مغلولي الأيدي أو مهيضي الجناح.

و شدد الوزير، على دور الدعاة المستنيرين لبناء جيل شاب متسلح بعلمه وثقافته وفكره المستنير للتصدي لأي جماعة متطرفة أو فكر إرهابي أو ظلامي، مبينا أن دورنا البناء لا الهدم، وأن نقف لكل هادم أو هدام بالمرصاد، وعلينا رد الناس إلى صحيح الدين ردًا جميلاً. ​