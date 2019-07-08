وزير التموين: الموازنة لا تتحمل دعم الخبز لـ71 مليون مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز، قائلا:"وحتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي ووجود قاعدة بيانات واضحة".

وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، موضحًا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.

وأوضح أن جودة البيانات ربما يكون بها أمور تحتاج إلى مزيد من الإصلاح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا لا يعنى الوقوف وعدم التحرك، وأنه كان من الواجب النظر على أحدث بيانات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات.