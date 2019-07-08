بالفديو.. رحلة الداخلية لفرض سيطرتها على المحافظات خلال 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات أمنية متواصلة، ومداهمات مستمرة لبؤر إجرامية على مستوى الجمهورية تنفذها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في رحلة البحث عن فرض سيطرتها وتحقيق التواجد الشرطي الفعال. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد نتائج الجهود الأمنية خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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