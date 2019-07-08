تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "أ. ر"، 15يومًا احتياطياً، على ذمة التحقيقات لاتهامه رفقة آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية. يواجه المتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019، اتهامات رفقة آخرين، بتأسيس جماعة أُنشأت على خلاف القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

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