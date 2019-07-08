التصريح بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل منزله في أبو النمرس، بسبب مروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من ربة منزل يفيد العثور على ابنها مشنوقًا داخل غرفة النوم بمنزلهم في أبو النمرس، ونفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وقالت الأم خلال الاستماع لأقوالها من جانب رجال المباحث، أن ابنها كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب حاجته للمال، وعدم وجود عمل مناسب له.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالشاب المتوفى، أنه يرتدي ملابسه كاملة، وهناك أثر حز واحمرار حول رقبته، ولا توجد إصابات أخرى بباقي أنحاء الجسد.