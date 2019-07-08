أخبار مصر | القوات البحرية تنجح في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية تنجح في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحى على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل عدد (8) راكب مصرى بالإضافة إلى طاقم اللنش المكون من (3) أفراد، وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ .

ونجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاءهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.