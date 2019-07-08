أخبار مصر | عبد العال: "لو كنت أملك محاسبة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته الحالية لحاكمتهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال: "لو كنت أملك محاسبة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته الحالية لحاكمتهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، بتنقية كشوف نقابة المحامين وتنظيم القيد بها حفاظًا على المهنة.

وقال عبدالعال: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليًا لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساءوا الى الكليات إساءة بالغة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط".

ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

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وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.

وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.