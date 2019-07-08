أخبار مصر | رئيس البرلمان: الحصول على الثانوية العامة شرط أصيل للعمل في المحاماة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: الحصول على الثانوية العامة شرط أصيل للعمل في المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، إن المشرع كفل أمام الجميع مبدأ تكافل الفرص خلال فترة الثانوية العامة، بالقسمين العلمى والأدبى، وإن تنظيم مهنة المحاماة هى ضرورة كبيرة للحفاظ على ما أصابها.

وأضاف عبدالعال: "الحصول على الثانوية العامة هو شرط أصيل للحصول على مهنة المحاماة"، وتابع: "اللى عاوز يلتحق بمهنة المحاماه ياخد ثانوية عامة من الأول لو فاتته، أعرف ناس كتير عملوا كده والتحقوا بمناصب كبيرة"، وذلك فى حديثه لخريجى التعليم المفتوح، مؤكدًا أن مشروع قانون المحاماة استوفى كل الشروط الدستورية واللائحية، مُذكرًا أن شهادة الثانوية العامة مطلوبة فى كثير من المهن وبالتالى الاشتراط عليها فى تعديلات قانون المحاماة بالنسبة للتعليم المفتوح أمر ضرورى ومطلوب.

ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

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وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.

وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.