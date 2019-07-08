أخبار مصر | 'التجمع' يختار الكاتبة الصحفية أمينة النقاش متحدثًا رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التجمع' يختار الكاتبة الصحفية أمينة النقاش متحدثًا رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المكتب السياسي لحزب التجمع، برئاسة سيد عبدالعال رئيس الحزب، على انتخاب أمينة النقاش الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير جريدة الأهالي، متحدثًا رسميًا باسم الحزب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي الراحل نبيل زكي.

وسبق لأمينة النقاش أن انتُخبت نائبًا لرئيس حزب التجمع لدورتين متتاليين، وكذلك انتُخبت أمينًا عامًا مساعدًا للحزب لشؤون التدريب والتثقيف.

وتُعد أمينة النقاش أحد مؤسسي حزب التجمع عام 1976، ومن مؤسسي جريدة الاهالي 1978، وقامت بتأسيس لجنة الحريات بحزب التجمع، كأول لجنة حريات بحزب معارض في مصر والعالم العربي عام ١٩٧٧.