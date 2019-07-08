أخبار مصر | الأربعاء.. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد اختبارات ختام الدورة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد اختبارات ختام الدورة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، بعد غد الأربعاء، اختبارات ختام الدورة الثانية لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات الجيزة والقليوبية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، إن الاختبارات ستعقد بواقع لجنتين، الأولى لمحامي ومحاميات شمال وجنوب الجيزة من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة، يعقبها نصف ساعة استراحة، وتبدأ اللجنة الثانية لمحامي شمال وجنوب القليوبية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الثانية والنصف.

وأكد صالح أن لكل دائرة امتحانا مختلفا عن امتحان الدائرة الأخرى، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.