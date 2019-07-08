أخبار مصر | معهد محاماة طنطا يؤجل اختبارات الدورة الثانية إلى 16 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة طنطا يؤجل اختبارات الدورة الثانية إلى 16 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت نقابة محامي طنطا الفرعية، موعد إجراء اختبارات الدورة الثانية بمعهد المحاماة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيتي شرق وغرب طنطا، إلى يوم الثلاثاء، الموافق ١٦ يوليو الحالي، تحت رعاية النقيب العام.

وقال إسلام فاروق، أمين نقابة محامي طنطا، إن قرار التأجيل جاء بعد التواصل مع حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك حتى الانتهاء من الاختبارات التي ستجرى على مدى يومي الأربعاء والسبت المقبلين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى.