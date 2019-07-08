أخبار مصر | رئيس الزمالك يرفض منع خريجي التعليم المفتوح من قيد المحامين: "فيه نواب مش جامعيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يرفض منع خريجي التعليم المفتوح من قيد المحامين: "فيه نواب مش جامعيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، عن رفضه بمنع طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين بتعديلات القانون الجديدة قائلا:"هناك نواب بالبرلمان ليس معهم شهادة جامعية".

وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "النائب سياسى والمحامى صاحب مهنة"، فيما رد رئيس نادي الزمالك قائلا: "اللى اخد دبلوم واجتهد ودخل الجامعة لماذا يحرم من القيد".

ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

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وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.

وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.