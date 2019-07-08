أخبار مصر | 250 عاملا بمصنع الحديد والصلب بأكتوبر يعترضون على نقلهم لـ"العين السخنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 250 عاملا بمصنع الحديد والصلب بأكتوبر يعترضون على نقلهم لـ"العين السخنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أكثر من 250 عاملا من مصنع الحديد والصلب بمنطقة السادس من أكتوبر، في اعتصام لمدة أسبوعين اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة بنقلهم إلى مصنع العين السخنة.

وقال أحد العمال في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن العشرات من العمال متضررين لهذا القرار بسبب بُعد المسافة، موضحًا بأن العاملين طالبوا برفع الأجور ولكن الإدارة رفضت هذا الطلب.



وأضاف أن الإدارة أخبرتهم أن رافضي النقل سيتم حرمانهم من المرتب والمعاش.