مصر | "استغليت لعبه مع الحمار".. اعترافات صادمة لعامل روبابيكيا هتك عرض طفل بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغليت لعبه مع الحمار".. اعترافات صادمة لعامل روبابيكيا هتك عرض طفل بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت النيابة العامة، بشمال الجيزة، لأقوال المتهم "محمود" يبلغ من العمر 19 عامًا، ويعمل عامل روبابيكيا بمنطقة كرداسة، الذي قام بهتك عرض طفل ويدعى "سيف" 9 أعوام.

وقال في تحقيقات النيابة، إنه كان على معرفة بالطفل "سيف" نتيجة لتواجده دائمًا بالمنطقة التي يعمل بها، وكان دائم اللعب مع "حمار العربة"، متابعا: "فاستغليت لعبه وقمت بمحايلته واخذته للمخزن الذي أعمل به، وهتكت عرضه، ولكن نتيجة لصراخه وخوفًا من تواجد الناس، تركته على الفور، واركبته توك توك ليأخذه لمكان بيته".

وأقدم شاب يدعى "محمود.ا" يبلغ من العمر حوالي 19 عامًا، على هتك عرض طفل ويدعى "سيف" يبلغ من العمر 9 أعوام، بمنطقة كرداسة، ويعمل بائع روبابيكيا.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن الطفل "سيف" كان دائم اللعب في هذة المنطقة التي يعمل بها عامل الروبابيكيا، واستغل المتهم أنه طفل صغير وقام بمحايلته بنقود ليأخذه لمكان بعيد ليفعل هذا الجرم، وبعد ان هتك عرضه تركه ليرحل لمكان منزله.

وتعود بداية الواقعة، ببلاغ من والدة الطفل "سيف" لمركز كرداسة، عندما عاد الطفل وهو باكي وملابسه غير مهندمة، فقام على الفور بإبلاغ والدته بما حدث، وعلى الفور أخذت السيدة ابنها لتقديم البلاغ ضد عامل الروبابيكيا.