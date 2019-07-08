مصر | "استدرجه بالنقود".. عامل روبابيكيا يهتك عرض طفل في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استدرجه بالنقود".. عامل روبابيكيا يهتك عرض طفل في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب يدعى "محمود.ا" يبلغ من العمر حوالي 19 عامًا، يعمل عامل روبابيكيا، على هتك عرض طفل ويدعى "سيف" يبلغ من العمر 9 أعوام، بمنطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل "سيف" كان دائم اللعب في هذة المنطقة التي يعمل بها عامل الروبابيكيا، واستغل المتهم أنه طفل صغير وقام بمحايلته بنقود ليأخذه لمكان بعيد ليفعل هذا الجرم، وبعد أن هتك عرضه تركه ليرحل لمكان منزله.



وتعود بداية الواقعة، ببلاغ من والدة الطفل "سيف" لمركز كرداسة، عندما عاد الطفل وهو يبكي ملابسه "مبهدلة"، فقام على الفور بإبلاغ والدته بما حدث، وعلى الفور أخذت السيدة ابنها لتقديم البلاغ ضد عامل الروبابيكيا.