مصر | "آثار حقن بذراعيه".. "جرعة مخدرات زائدة" تنهي حياة شاب في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آثار حقن بذراعيه".. "جرعة مخدرات زائدة" تنهي حياة شاب في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة حول العثور على جثة شاب عشريني داخل شقته بمنطقة كرداسة، وتبين أن الشاب العشريني توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات.

وتوصلت التحريات الأولية، أن الشاب العشريني لديه آثار حقن مخدرات في ذراعيه.

وبدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في التحقيق حول وفاة شخص يبلغ من العمر 22 عامًا، داخل شقته بمنطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن والد الشاب العشريني، استيقظ مبكرًا ووجد نجله جثة هامدة بداخل الشقة.

وبداية الواقعة، عندما قدم بلاغ من والد الشاب العشريني لمركز كرداسة، بوفاة نجله داخل شقته، وعلى الفور انتقلت المباحث وفريق من النيابة لموقع الجريمة، للمعاينة.