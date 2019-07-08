مصر | "المرور": إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة 10 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير المرور، في بيان لها اليوم الإثنين عن إغلاق جزئي للطريق الدائرى في الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، للقيام بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية للجزيرة الوسطى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأوضح البيان أن الأعمال عبارة عن صيانة الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى للطريق الدائرى بدءا من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، على أن تستغرق تلك الأعمال 10 أيام بدء من مساء غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق منتصف الليل حتى الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 10يوليو الجاري، وسيتم استقطاع حارة مرورية من 4 حارات لتوقف المعدات العمل مع وضع العلامات والارشادات الدالة وتعيين الخدمات اللازمة.