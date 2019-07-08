مصر | من "الفيس" لـ"قميص النوم".. تخطف عشيقها بمساعدة زوجها لرفضه إنهاء علاقتهما الجنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الفيس" لـ"قميص النوم".. تخطف عشيقها بمساعدة زوجها لرفضه إنهاء علاقتهما الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة احتجاز عامل وتصويره بـ"قميص نوم حريمي"، بمركز كرداسة، وتبين أن المتهمة الرئيسية تدعي "ولاء.م"، ثلاثينية العمر، وكانت تستغل غياب زوجها بعمله باحدي الدول العربية، وكانت تنشئ صداقات مع شباب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كما تبين أنها متزوجة منذ عدة سنوات، وأن المجني عليه غير متزوج.

وأضافت التحريات إلى أن المتهمة استغلت عودة زوجها من السفر، وأخبرته بأنه يوجد شخص يطاردها على الفيسبوك، واتفقت معه على إحتجازه وتصويره مقاطع فاضحة لإبعاده عنها.

وأوضحت التحريات إلى أن زوجها استعان بوالده وشقيقه ونجل عمته، واخر، لتنفيذ خطتهم، ويوم الواقعة استدرجت المتهمة المجنى عليه إلى شقتها، ولدي دخوله فوجئ بـ " 6 رجال" من أقاربها، وتعدوا عليه بالضرب، وإحتجزوه ثم اجبروه على ارتداء" قميص نوم حريمي"، والتوقيع على دفتر ايصالات أمانة "على بياض"، لتهديده بهم.

كانت أقدمت سيدة على خطف عشيقها، بمساعدة 6 من أقاربها، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة، وتصويره مقاطع فيديو فاضحة، لتهديده لها بفضح علاقتهما، وإبلاغ زوجها، بنطاق مركز كرداسة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهمين وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من عامل، بقيام سيدة و6 أخرين من أسرتها باحتجازه، وتصويره مقاطع فاضحة، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة"على بياض"، لتهديده لها بفضح علاقتهما.

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وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة البلاغ الوارد، وتوصلت التحريات أن المبلغ على علاقة بسيدة تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منذ عامين، وكانت بينهما محادثات جنسية.

وأضافت التحريات أن زوجها يعمل في إحدى الدول العربية، وبمطالبة السيدة إنهاء العلاقة بينها وبين عشيقها رفض، ما دفعه إلى تهديدها، بإبلاغ زوجها، وبالتواصل معه، علمت "العشيقة" بما يدبره لها "العشيق"، وعقدت العزم على خطفه وإجباره على توقيع ايصالات أمانة لتهديده بها في حالة فضحها.

وأوضحت التحريات أنه يوم الجريمة، استدرجته السيدة، وفوجئ "العشيق"، بتواجد 6 أشخاص من أقاربها، واحتجزوه، وأجبروه على توقيع ايصالات أمانة، ثم قاموا بتصويره مقاطع فيديو فاضحة، لتهديده بها.

وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة كرداسة من القبض عليهم، وضبط ايصالات الأمانة الموقع عليها المبلغ، كما ضبط الهاتف المحمول الذي يحتوي على تلك الفيديوهات، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.