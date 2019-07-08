شكرا لقرائتكم خبر عن «استيكرات» بتعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بتعليمات من المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم، في لصق «استيكرات» على سيارات الأجرة «الميكروباص- السرفيس- الأتوبيس» لتعريف الركاب بالأجرة المقررة من المحافظة، وكذلك أرقام الشكاوي من مخالفات السائقين.

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وبدأت منال الغندور، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبرفقتها محمد البيلي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في لصق استيكرز تعريف الركوب الجديدة على سيارات الأجرة بمواقف ميت غمر الرئيسي عبدالله الواح. مدير إدارة المواقف برئاسة المركز.

وقاد متولى عبدالعال متولى، رئيس مركز ومدينة أجا، حملة للصق استيكرز أيضا، ونبه على السائقين الحفاظ عليه في الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة وإلا تعرض للمسائلة القانونية.

وناشد متولى أهالي أجا التعاون لالتزام السائقين بالتعريفة وذلك بالتواصل على الأرقام المحددة أو الاتصال بالخط الساخن.

منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر تقوم بلصق استيكرز تعريف الركوب الجديدة علي سيارات الأجرة بمواقف ميت غمر في الداقهلية

منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر تقوم بلصق استيكرز تعريف الركوب الجديدة علي سيارات الأجرة بمواقف ميت غمر في الداقهلية

منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر تقوم بلصق استيكرز تعريف الركوب الجديدة علي سيارات الأجرة بمواقف ميت غمر في الداقهلية