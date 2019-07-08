شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر الشريف يعتمد أكبر حركة ترقيات للمعلمين وعددهم أكثر من 61 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهرالشريف، حيث شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تترواح 40% من عدد المعلمين بالعاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

Advertisements

وتضمن قرار الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم وهي: أن يكون على رأس العمل واتمام المدة اللازمة للترقية وهى خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التى حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل المستحقات المالية : بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.