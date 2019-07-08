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مستثمرون سعوديون يسحبون استثماراتهم من تركيا بسبب سياسات أردوغان العدائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى تركيا من أزمة اقتصادية حادة بسبب سياسات أردوغان، والتى تسببت فى عداء أنقرة مع عدد كبير من الدول خارجيا إلى جانب قراراته المنفردة داخل تركيا والتى كان آخرها قرار إقالة محافظ البنك المركزى، وفى تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط أكدت أن عدد كبير من المستثمرين الخليجين ينوون سحب استثماراتهم من تركيا بسبب ما وصفوه بوجود بيئة غير مناسبة للاستثمار.

 

وذكر التقرير، أن هناك خمسة تحديات رئيسية تواجه أموال الخليجين فى تركيا، وهى الاضطرابات السياسية، والتباطؤ الاقتصادى، والعقوبات الأمريكية، إلى جانب ضعف تطبيق الأنظمة والالتزام بالعقود، وأيضا المشاكل التى تواجه السياح الخليجيين والتحذيرات الحكومية".

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ونقل التقرير رجل أعمال سعودى قوله أن بيئة الاستثمار فى تركيا تغيرت بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الصورة غير واضحة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى يعتبر تحديًا أمام المستثمرين ويدفع برؤوس الأموال إلى الهروب.

 

وأوضح التقرير أن تركيا تعيش حالة كبيرة من الاضطرابات سياسية خاصة بما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع دول من حول العالم هذا إلى جانب معاناة الاقتصاد التركى من الانكماش، حيث استمر فى مسار الركود الذى دخله فى الربعين الأخيرين من العام 2018، كل ذلك جنبا إلى جنب مع حديث عدد من المستثمرين عن عدم الالتزام بالعقود من قبل أطراف تركية مما يدفع بوجود بيئة غير مناسبة للاستثمار هناك.

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